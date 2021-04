OM : Le point sur l’infirmerie (encore trois absents pour Sampaoli)

Les quinze jours de trêve international ont permis à Jorge Sampaoli de mettre en place ses principes de jeu. Le coach argentin espérait également pouvoir récupérer des joueurs blessés de longue date, mais ce ne sera finalement pas le cas.



L’Olympique de Marseille affrontera Dijon ce dimanche après quinze jours de trêve internationale. Si Jorge Sampaoli a enfin eu du temps pour travailler avec son groupe, il ne devrait pas récupérer deux joueurs blessés depuis plusieurs semaines. En effet selon les informations de RMC Sport, Jordan Amavi et Valentin Rongier ne devraient pas faire partie du groupe ce week-end.

Amavi, Nagatomo, et Rongier absents contre Dijon

Blessé à la cuisse, Jordan Amavi, d’abord, s’est testé cette semaine mais le latéral gauche ressent encore des douleurs et demeure donc incertain pour le match contre Dijon. Le milieu de terrain de l’OM Valentin Rongier ne parvient pas lui non plus à se débarrasser de ses douleurs au tendon d’Achille. Son forfait ne fait aucun doute pour cette même rencontre précise RMC Sport.

Victime d’une déchirure à la cuisse lors du dernier match à Nice, il y a deux semaines, Yuto Nagatomo n’est toujours pas guéri et manquera donc la reprise du championnat dimanche au stade vélodrome.