OM : Le président de Diambars attendu à Marseille pour la 1ère journée de Ligue 1

Selon L’Equipe, le président de Diambars au Sénégal, Saer Seck serait attendu à Marseille pour la réception de Reims pour discuter de l’avenir du partenariat entre les deux clubs.

La rencontre pourrait être liée au traitement médiatique de Bamba Dieng ces dernières semaines mais aussi par rapport à Mikayil Ngor Faye qui a fui le club de Diambars vers la Croatie tandis qu’il devait rejoindre l’OM. Ironie du sort, Faye pourrait rejoindre le Stade de Reims qui lui propose un contrat de 5 ans, alors que son président est attendu à Marseille pour la réception de Reims justement.

Saer Seck rencontrera la direction marseillaise pour discuter de l’avenir du partenariat entre l’OM et Diambars. Pour le moment, seul Bamba Dieng a rejoint l’effectif marseillais, s’il l’a fait de très belle manière, le cas Mikayil Ngor Faye pourrait donner des raisons à l’OM de revoir leur accord.

» Notre rêve était de former des jeunes pour gagner une CAN » – Saer Seck

« C’est un très grand plaisir, une grande fierté, mais c’est aussi l’aboutissement d’un rêve, d’une vision et d’une quantité d’efforts. Ramener la Coupe d’Afrique au Sénégal était le rêve de tous les sportifs et de tous les dirigeants. Quand on posait la première pierre de Diambars ici, en mai 2003, notre rêve c’était de former des jeunes qui puissent permettre au Sénégal de gagner une Coupe d’Afrique » Saer Seck Source : Wiwsport (média sénégalais) (17/06/2022)