OM : Le président Eyraud regrette de n’avoir pas connu Pape Diouf et promet un grand hommage…

Suite a la disparition tragique de l’ancien président de l’OM, Pape Diouf, emporté par le Coronavirus, l’actuel président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud a réagi dans un entretien accordé à So Foot…

comme pour Michel Hidalgo, on lui rendra l’hommage qu’il mérite — Eyraud

« C’est quelqu’un que je n’ai pas connu et c’est un immense regret. C’est là qu’on se dit qu’on a raté quelque chose. C’est la vie. C’est quelqu’un que j’ai suivi durant de nombreuses années. Je suis très admiratif du parcours de l’homme, né au Tchad, ayant grandi au Sénégal et arrivé encore très jeune à Marseille. D’avoir eu par la suite cette trajectoire professionnelle, c’est exceptionnel. Ça montre toutes les qualités et le temps de l’homme. Je pense qu’il a fait du très bon travail à la tête de l’Olympique de Marseille. Il a été l’homme de choix difficiles, mais payants. C’est, par exemple, ce fameux match de 2006 avec les Minots qui lui a permis de gagner les cœurs de milliers de supporters. C’était formidablement bien joué. C’était plein d’audace, fidèle au personnage. Je pense qu’il a été l’artisan de l’équipe qui, un an après son départ, est devenu championne de France. (…) On va lui rendre hommage sur nos médias, sur nos plateformes. Et puis, comme pour Michel Hidalgo, on lui rendra l’hommage qu’il mérite dès que la période le permettra. » Jacques-Henri Eyraud – source : So Foot