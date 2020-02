OM : Le problème Benedetto décortiqué par MacHardy… « ce n’est pas que de sa faute »

Dans l’After Marseille en podcast sur RMC, Jonatan MacHardy s’est exprimé sur le problème Benedetto. Selon lui, c’est l’animation offensive de l’OM qui n’est pas bonne.

Ce samedi, l’OM s’est incliné 3-1 face à Nantes au Vélodrome. Une défaite qui intervient après une invincibilité de 14 matchs en Ligue 1. Lors de cette rencontre, Dario Benedetto a été décevant dans le jeu.

BENEDETTO, Je le trouve esseulé — MACHARDY

Peu tranchant et n’ayant touché que très peu de ballon, l’attaquant argentin n’a pas le même rendement qu’en début de saison où il enchaînait les buts. Dans le podcast After Marseille sur RMC, Jonatan MacHardy a analysé le problème. Selon lui, il s’agit plus d’un soucis au niveau de l’animation offensive.

Tu as vu la faiblesse de l’animation offensive de l’OM depuis le début de l’année civile? C’est difficile pour Benedetto ! Payet est très bon mais tout dépend de lui. Les solutions sont assez restreintes donc c’est limité quand tu es buteur d’attendre de bons ballons à 40 mètres des buts. Par exemple, face à Lille quand ça va mieux, c’est parce que Sanson monte d’un cran et va vers lui au milieu. Je le trouve esseulé. Germain est à droite, ce n’est pas un vrai ailier on le sait. Le problème est global dans l’animation offensive de l’OM. Et c’est Benedetto la figure de proue de tout ça. Mais ce n’est pas que de sa faute aussi.

Jonatan MacHardy – Source : RMC