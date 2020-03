OM : « Le problème, c’est Villas-Boas, il infuse une mauvaise dynamique…. On dirait qu’il prépare son départ ! »

Aux commentaires de la réception d’Amiens ce vendredi soir pour RTL, Philippe Sanfourche n’a pas été tendre avec André Villas-Boas.

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille a reçu l’Amiens SC pour le match d’ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’est soldée par un score de 2-2 qui ne permet pas à l’OM d’accroître son avance sur le Stade Rennais.

je ne retrouve plus le Marseille tout puissant de la première partie de saison — SANFOURCHE

D’ailleurs les Bretons ont profité du faux pas des Marseillais pour revenir à 6 points de la seconde place en s’imposant 5 – 0 face à Montpellier. Selon Philippe Sanfourche, journaliste pour RTL, la mauvaise dynamique actuelle des Olympiens est dû à un mauvais coaching de la part d’André Villas-Boas.

« Je n’étais pas très inquiet pour l’OM quand ils ont mis fin à cette série d’invincibilité contre l’OL en Coupe de France. Ils étaient au bout du rouleau, ils sortaient d’une série de neuf matchs en 27 jours. Vu la profondeur de banc, je trouvais ça logique. En revanche, l’OM a perdu ce qui faisait sa force : cette hargne, cette gnaque. Le collectif semble un peu émoussé, parce que ça manque de sérénité sur le banc. Le problème, c’est Villas-Boas. Il infuse une mauvaise dynamique. On dirait qu’il prépare son départ. Ce qui se passe actuellement avec le fair-play financier de l’UEFA, ça confirme ses craintes sur le fait qu’il ne pourra pas renforcer son équipe pour la saison prochaine. Et aller en Ligue des Champions avec une équipe de Marseille affaiblie, ça s’appelle aller au casse-pipe. Villas-Boas est en train de préparer son départ, les joueurs le sentent, et donc la confiance s’est un peu effritée… L’OM a toujours de l’avance, il n’y a pas péril en la demeure, mais dans l’état d’esprit, je ne retrouve plus le Marseille tout puissant de la première partie de saison »

Philippe Sanfourche – Source : RTL