OM : Le programme de reprise de Thauvin enfin connu ?

Opéré de la cheville au mois de septembre, Florian Thauvin pourrait reprendre la course dans les prochains jours. Une première étape en vu d’un retour à la compétition…

Florian Thauvin a été opéré de la cheville le 12 septembre dernier. Selon les informations du journal l’Equipe, l’attaquant marseillais pourrait enfin reprendre la course début janvier. Le joueur « dosera la suite de son programme en fonction de ses sensations », précise le quotidien sportif avant d’indiquer qu’André Villas-Boas et son staff ont programmé 15 jours minimum de préparation physique à l’international francais. L’entraîneur du club marseillais espère ainsi au mieux un retour à l’entrainement avec le groupe entre fin janvier et mi-février.

A lire aussi : Ex OM : Le but splendide de Jordan Ayew après un festival de dribbles

La stat : 11

C’est le nombre de minutes disputés toute compétition confondue cette saison par Florian Thauvin avec l’Olympique de Marseille. L’international français avait décidé de se faire opérer le 12 septembre dernier pour en finir avec ses douleurs à la cheville suite à une blessure accidentelle en match environ 5 mois auparavant.