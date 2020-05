OM : « Le projet de JHE s’est effondré… On est au même point qu’en 2016 ! »

Nouvel extrait de notre Débat Foot Marseille de ce jeudi… Nos journalistes Mourad Aerts et Benjamin Courmes reviennent sur les récentes déclarations de Jacques-Henri Eyraud via un communiqué. Pour eux, le projet n’avance pas, quoi qu’en dise le président.

La semaine dernière, l’Olympique de Marseille a publié un communiqué avec des déclarations de Jacques-Henri Eyraud et de Frank McCourt. Le président du club affirmait qu’une première phase du projet était terminée et que la seconde est enclenchée. Une position qui n’est pas partagée par nos journalistes Benjamin Courmes et Mourad Aerts (à retrouver dans l’extrait vidéo ci-dessus !)

nous entamons à présent la deuxième phasE — EYRAUD

« En ces temps délicats, le football apparaît comme secondaire. Mais mon devoir de dirigeant est de préparer l’avenir malgré tout. Cette seconde place nous conforte dans notre stratégie. Après avoir achevé la première phase de notre plan, avec des investissements massifs pour relancer le club, nous entamons à présent la deuxième phase avec des performances sportives, une qualité d’infrastructures et un centre de formation en très net progrès. Nous devons désormais relever le défi de la pérennité économique de notre modèle. L’ensemble des salariés de l’OM que je remercie profondément pour leur mobilisation se projette désormais vers la saison prochaine, elle nous verra franchir un nouveau cap »

Jacques-Henri Eyraud – Source : OM

