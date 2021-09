OM: Le RC Lens incite ses supporters à ne pas se déplacer au Vélodrome !

Les incidents en tribune se multiplient cette saison en Ligue 1. Le week-end dernier, il y a eu des altercations entre les supporters de Lens et de Lille, alors que ce mercredi, c’est un affrontement entre Marseillais et Angevins qui s’est déroulé.

Ce dimanche, l‘Olympique de Marseille reçoit le RC Lens dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Alors que le stade Vélodrome devrait bien se garnir, le déplacement des supporters Lensois est en suspens. En effet, le club nordiste a envoyé un mail à ses supporters, les déconseillant de venir à Marseille : »Suite aux derniers échanges avec la Préfecture des Bouches-du-Rhône, les conditions de sécurité ne sont pas garanties ».

Journaliste pour RMC, Daniel Riolo a déploré les récents incidents en tribune :

J’interdis les déplacements– Riolo

« On est dans un climat de violence extrême. On est le pays en Europe où il y a le plus de violence, ça se confirme. Il ne faut plus tergiverser, on arrête les déplacements et les commissions qui vont essayer savoir si c’est bien ou pas. J’interdis les déplacements, STOP, il y a trop d’incidents. Je regarde les images à Angers, mais c’est hallucinant, on dit stop et puis c’est tout. La police a autres choses à faire que de gérer des policiers. Les déplacements, ce n’est pas aussi important que ça ! Si le président de la Ligue revient de vacances, il pourra se pencher sur le dossier » Daniel Riolo— Source: RMC (23/09/21)