OM : Le reproche de Courbis à Tudor !

Rolland Courbis est revenu sur le mercato de l’OM mais aussi sur le système de jeu proposé par Igor Tudor. Selon lui, le nouvel entraineur de l’OM devrait disposer d’un plan B car son plan A commence à être connu !

C’est un entraîneur qui fait des changements de joueurs, mais jamais de système

Je trouve globalement que Pablo Longoria s’en est bien sorti avec un Mercato d’été réussi, sauf dans le secteur défensif. Remplacer William Saliba, Boubacar Kamara, Luan Peres et Duje Caleta-Car, ce n’est pas simple. Pour le moment, sans des progrès indispensables, le niveau des joueurs présents dans ce secteur est inférieur à celui de l’an passé. (…) Tudor peut très bien réussir une année à l’OM. Le problème est que je ne suis pas d’accord dans ce que l’on appelle réussir. (…) On a pu voir qu’il a mis en place une organisation en 3-4-2-1 et qu’il n’en change pas. Quelle que soit la situation, les blessures, les expulsions ou autres évènements de jeu, il reste avec trois arrières centraux. Il a fait l’exploit de mettre Nuno Tavares arrière central gauche. Il y a des évènements qui peuvent vous faire terminer avec deux centraux. Il n’y a aucun règlement qui l’interdit. On n’est pas obligé de finir avec trois centraux. C’est un entraîneur qui fait des changements de joueurs, mais jamais de système. C’est toujours la même chose. J’ai toujours habitué mes équipes à deux systèmes. Le plan A et le plan B. Ceux qui n’ont qu’un plan A, ils devraient se pencher sur l’alphabet qui possède 25 autres lettres après le B. Certains coachs ne sont intéressés que par le plan A. Ils ne sont pas au courant peut-être. Cela touche même les meilleurs, que ce soit Didier Deschamps ou Christophe Galtier. On attend toujours de savoir quel système il va mettre en place, on devrait plutôt se demander quels joueurs il va mettre dans son système. C’est un constat. Il faut donc être patient et on jugera avec le temps. La saison est encore longue et n’a pas encore livré toutes ses vérités à Igor Tudor et l’Olympique de Marseille. » Rolland Courbis – source : Le quotidien du sport (18/10/2022)

Courbis avait déjà fustigé les choix du coach olympien fin août, pointant notamment le manque de justesse dans le dernier geste de Matteo Guendouzi ou de Valentin Rongier. Il estimait que l’OM aurait pu se mettre à l’abri beaucoup plus tôt si le numéro 10 marseillais avait débuté la rencontre.

» À domicile contre Nantes, qui n’est pas une des meilleures équipes du championnat, tu dois faire débuter Payet. C’est la logique. Il n’a pas débuté les deux premières rencontres contre Reims et Brest. Même s’ il n’est pas en grande forme d’après son entraîneur, ce n’est pas la même chose quand c’est Payet qui touche le ballon dans les 25 derniers mètres. Tu peux le faire sortir à l’heure de jeu ou à 20 minutes de la fin du match, mais là tu le fais rentrer en cours du match, l’OM se prive d’un talent qui aurait pu permettre de faire la différence plus tôt dans le match. Heureusement que Jordan Veretout a fait le travail en première mi-temps. Tu ne peux pas compter sur Mattéo Guendouzi ou Valentin Rongier pour gérer l’animation offensive. Ils ont d’autres qualités mais Payet est le meilleur dans ce registre. » Rolland Courbis – After Foot (20/08/2022)

OM: Longoria envoie un message à Payet – https://t.co/KohXS3QBe6 pic.twitter.com/GG8gEYsMRq — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 21, 2022

Cheyrou reste confiant pour Payet !

Benoît Cheyrou est aussi revenu sur Amazon Prime Vidéo sur la situation difficile sur traverse Dimitri Payet à l’OM. L’ancien joueur de l’OM estime que Dimitri Payet aura un rôle déterminant dans la saison marseillaise et qu’il pourra se montrer décisif dans les moments clefs même s’ il rentre en cours de match.

» Il doit y avoir de la continuité dans l’équipe de Tudor. On a vu cependant que pendant les matchs amicaux, il y avait un turn-over. On vient de rentrer dans le vif du sujet avec la reprise du championnat. Les marseillais ont été très performant contre Reims. Je pense que Dimitri Payet aura son rôle à jouer cette saison. Je ne sais pas s’ il aura moins de temps de jeu ou s’il devra rentrer en cours de match comme la semaine dernière et essayer de faire la différence à ce moment-là. Contre Reims, c’était un match plutôt facile mais je pense que l’Olympique de Marseille aura besoin de Dimitri Payet dans les moments clefs. » Benoit Cheyrou – Source : Amazon Prime Vidéo (14/08/2022)