OM : Le retour au top de Mandanda « Quand il est comme ça, il est fantastique » !

Décisif ce jeudi soir face au PAOK pour la qualification en 1/2 finale de Conference League, Steve Mandanda a été félicité par ses coéquipiers et Jorge Desio !

Si l’Olympique de Marseille file en 1/2 finale d’Europa Conference League ce jeudi, c’est en grande partie grâce au travail de Steve Mandanda ! Le gardien marseillais a été remis dans le onze par Sampaoli et a réalisé une prestation exceptionnelle avec de nombreux arrêts décisifs.

Mandanda? C’est l’homme du match — Guendouzi

Au micro de W9 juste après le match au Stade Toumba, son coéquipier Mattéo Guendouzi a mis en avant sa prestation et l’a nommé homme du match malgré le but de Dimitri Payet et lui-même qui a réalisé un gros match avec une passe décisive.

« Steve a l’habitude de ce genre de matches. Avec lui, on a été très sereins. Quand j’ai vu ses premiers arrêts, j’ai su qu’aucune de leurs tentatives ne ferait but. Quand il est comme ça, il est fantastique. C’est l’homme du match. » Mattéo Guendouzi – Source : W9 (14/04/22)

Steve ne m’a pas surpris. Il a été très bon — Desio

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’adjoint de Jorge Sampaoli Jorge Desio n’a pas hésité à rappeler que Pau Lopez était aussi un gardien de haut niveau et qu’il n’était pas surpris de la prestation de Mandanda.

« On a deux grands gardiens et Steve ne m’a pas surpris. Il a été très bon » Jorge Desio – Source : Conférence de presse (14/04/22)

Mandanda, grosse performance ce soir, clean sheet à la clé — Bakambu

Devant les journalistes également, Bakambu a souligné la belle prestation du gardien olympien. Avec ses arrêts, il aura permis aux Marseillais de s’imposer et de filer bien plus tranquillement vers les 1/2 finale qui se joueront contre Feyenoord.

« Mandanda a toujours été un grand gardien, grosse performance ce soir, clean sheet à la clé. Il en a sorti des pas mal, ça nous a lancé pour cette victoire » Cedric Bakambu – Source : Conférence de presse (14/04/22)