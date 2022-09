OM: Le retour de Bamba Dieng !

Mis au placard depuis plusieurs semaines à l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng a de nouveau joué au football avec le Sénégal…

Si Bamba Dieng était bien dans le groupe contre Rennes, il a une nouvelle fois du prendre place dans les tribunes du Vélodrome. Mais cette fois, le Marseillais a enfin joué avec son équipe nationale, en entrant à une demi heure du coup de sifflet final. Le Sénégal s’est imposé 2-0 en match amical face à la Bolivie au stade de la Source à Orléans.

🇸🇳 𝐁𝐀𝐌𝐁𝐀 𝐃𝐈𝐄𝐍𝐆 a joué la dernière demi-heure du match des Lions face à la Bolivie 🇧🇴 ! 💪#TeamOM 🔵⚪️pic.twitter.com/LOvFKaxsUO — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) September 24, 2022

La direction ne croit pas en lui

« Quand il recrute Luis Suarez cet été et Cédric Bakambu cet hiver, ils ont l’intention de vendre Bamba (Dieng). Est ce qu’il croit véritablement en lui ? Aujourd’hui c’est ça la vrai question. Je pense que le joueur et son entourage doivent le réceptionner de la manière suivante. Il doit se dire qu’on ne lui fait pas confiance. Plus que de la pression, c’est plutôt l’état d’esprit dans lequel se trouve Dieng aujourd’hui qui pose question. Il est jeune, il a envie de réussir à l’OM mais je ne suis pas sur que la direction croit en lui. Il y a aussi des volontés de l’entraineur d’intégrer certains joueurs et d’en écarter d’autres pour des raisons sportives ou extra-sportives. On n’est pas dans la tête de Tudor mais si c’est lui qui a voulu faire venir Suarez, il passera avant Dieng. » Cyril Astier – Source : Football Club de Marseille (19/09/2022)

C’est à lui de se battre aussi pour changer la situation dans laquelle il est — Cissé

«Bamba, s’il est à Marseille, c’est parce qu’il a les qualités, mais il faut qu’il comprenne qu’on ne lui fera aucun cadeau et c’est à lui de se prendre en main, c’est à lui d’avancer et de croire en lui et de travailler… On l’a fait venir avec nous pour lui montrer qu’on avait confiance en lui. Mais, en réalité, c’est à lui de se battre aussi pour changer la situation dans laquelle il est. Le temps va vite et, dans un mois quasiment, on a une compétition très importante. (…) Maintenant, il y a une réalité du mois de septembre, qui sera peut-être différente du mois de novembre. Je suis sûr et certain qu’au mois de novembre, ça ne sera peut-être pas la même liste parce que les choses vont s’améliorer (…) «Maintenant, comme je l’ai dit, il n’y aura pas de passe-droit quand il faudra faire des choix pour aller à la Coupe du monde. Nous, ce que nous cherchons, c’est avoir un groupe compétitif avec des joueurs qui jouent dans des championnats qui sont compétitifs» Aliou Cissé – Source : Conférence de presse – afrik-foot.com