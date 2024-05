OM : Le retour du MVP Toro dans la bonne humeur dans le vestiaire !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Ce mardi, Amine Harit a discerné le prix du MVP Toro du mois d’avril ! Cette fois-ci, c’est Ulisses Garcia qui est couronné avec en prime un maillot floqué et un petit trophée ! Dans cette vidéo, on peut apercevoir beaucoup de sourire et de détentes chez les joueurs malgré la grosse échéance qui les attend ce jeudi. De bonne augure pour la rencontre face à l’Atalanta !