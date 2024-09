OM : le retour en forme physique de Kondogbia !

Il a été l’une des plus grosse déception lors de la saison 2023/2024. Rescapé surprise après un mercato très actif, Geoffrey Kondogbia a réussi à convaincre De Zerbi à l’OM, son sélectionneur aussi !

Son sélectionneur, Raoul Savoy a souligné la progression physique du milieu de terrain en conférence de presse. « Lors des matches de juin en qualifications pour le Mondial 2026, contre le Ghana et le Tchad, Geoffrey sortait d’une fin de saison assez difficile avec l’Olympique de Marseille. Il n’était alors pas au meilleur de sa forme. On voit qu’il est très bien dans sa tête et dans son jeu : il a effectué une excellente préparation avec son club, et son entraîneur, Roberto De Zerbi, lui fait confiance. Il joue, il est en forme, et pour la sélection, c’est une excellente chose. Geoffrey est un très bon joueur, c’est un leader et il a l’expérience des grands matches. »

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’etait exprimé sur le milieu de terrain marseillais et notamment le retour de Koné qui pourrait chambouler la hiérarchie.

Blessé depuis les matchs de préparation, Ismaël Koné est en phase de réathlétisation et devrait réintégrer le groupe d’ici peu. De quoi faire douter la hiérarchie des milieux du début de saison, et notamment Kondogbia. Pour Jean-Charles De Bono, Koné pourrait amener plus de verticalité : « Koné a cette faculté de se projeter plus rapidement que Kondogbia, ça c’est certain. Je trouve que dans la vitesse, quand je vois sont but marqué face à Sunderland, il part du côté, dribble 3 joueurs et finis plat du pied. Lui il arrive à se projeter il a peut-être cette adresse, cette jeunesse qui le propulse plus facilement. Il va vouloir jouer et si tu prends confiance en toi bah tu vas dérouler. Je pense qu’il y aura plus de jeu vertical, plus de cassure de ligne avec Koné qu’avec Kondogbia. Kondo c’est très souvent des longs ballons comme il faisait l’année précédente. »

