OM : Le salaire d’André Villas Boas dévoilé

Le journal l’Equipe dévoile ce vendredi les salaires des joueurs et entraineurs des clubs de Ligue 1. Les émoluments du coach portugais de l’Olympique de Marseille ont ainsi été divulgués par le quotidien sportif français.

André Villas Boas a succédé à Rudi Garcia en juin 2019. Le technicien portugais a consenti des efforts sur le plan financier par rapport à ses précédents contrats pour s’engager avec le club marseillais. Dans les colonnes du journal l’Equipe ce vendredi 7 février 2020, on découvre ainsi les émoluments de l’ancien entraineur de Chelsea et du FC Porto.

3,8 millions d’euros nets par an à l’Olympique de Marseille

Ce dernier percevrait un salaire de 3,8 millions d’euros nets par an à l’Olympique de Marseille. AVB bénéficie de plus du régie fiscal de l’impatriation qui exonère d’une partie des impôts sur le revenu.

Un salaire supérieur a celui que percevait Rudi Garcia à l’OM (350 000 euros bruts mensuels) mais nettement inférieur à ses précédents contrats (plus de 10M€ bruts par an en Chine et plus de 7,5 millions d’euros bruts par an à St Petersbourg)