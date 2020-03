OM : Le scénario ultra optimiste pour la fin de saison et le mercato estival

Extrait du dernier DFM de ce lundi. Notre plateau revient sur les possibles conséquences du Fair Play Financier…

cette dynamique s’est inversée — Albano

Après une description inquiétante de sanctions pouvant aller jusqu’à une exclusion des compétitions européennes, le scénario catastrophe est aussi d’imaginer un effectif démantelé cet été… Pour essayer ne pas sombrer dans le pessimisme, notre journaliste Nicolas Filhol propose un scénario ultra optimiste avec une seconde place assurée et une gestion parfaite du mercato estivale avec une vente rapide de Morgan Sanson et des recrutements malins par la suite…

Pour voir ou revoir ce dfm en intégralité







Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et notre consultant Jean Charles de Bono sont accompagnés aujourd’hui par le journaliste de La Provence Mario Albano. Ensemble et pendant une heure, ils font le tour de l’actualité marseillaise des derniers jours à savoir le match nul 2-2 face Amiens, les conséquences au classement et les matches à venir. Enfin le gros débat est consacré au Fair Play Financier.

Le sommaire :

Décrassage : OM – Amiens (2-2)

Petit Débat : Une course à trois OM / Rennes / Lille pour le podium Une course à trois OM / Rennes / Lille pour le podium

Gros Débat : L’OM rattrapé par le Fair Play Financier L’OM rattrapé par le Fair Play Financier

Bon visionnage !