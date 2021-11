OM : Le sélectionneur du Sénégal admiratif de Gueye !

Alors qu’il vient tout juste d’être appelé pour la première fois en sélection sénégalaise, Pape Gueye a reçu les louanges appuyées de son sélectionneur, Aliou Cissé…

C’était devenu un objectif pour Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal. Réussir à faire évoluer Pape Gueye sous le maillot des Lions de la Teranga. Et c’est chose faite. Ce dernier vient d’appeler pour la première fois le milieu de l’OM en marge d’un rassemblement de la sélection du Sénégal, qui sera opposée au Congo et au Togo.

En conférence de presse, Aliou Cissé a complimenté chaleureusement son nouveau joueur.

🎙Aliou Cissé “ Pape Guèye🇸🇳 est un garçon de talent, il peut nous aider à se bonifier dans l’entrejeu (…) Il peut apporter beaucoup quand on voit les performances qu’il fait depuis 2 ans dans le jeu de l’#OM.#TeamOM pic.twitter.com/81x8Ibpz5V — 𝙻𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎 𝙾𝙼 (@LaMinute_OM13) November 6, 2021





« Pape Guèye est un garçon de talent » – Aliou Cissé

« Pape est un garçon de talent capable de jouer à deux devant la défense et d’évoluer en position de sentinelle. On avait à cœur de renforcer notre milieu de terrain-là qui manquait un peu de taille et un peu d’impact aussi. On ne se cache pas, cela fait un bon bout de temps qu’on est derrière lui. Pape est un garçon à qui on a laissé du temps pour réfléchir sur sa décision et aujourd’hui, il a donné son aval. Maintenant je pense qu’il peut beaucoup nous apporter au regard de ce qu’il fait dans l’entrejeu de Marseille. Il a une marge de progression et venir en équipe nationale peut beaucoup l’aider et nous aider aussi » Aliou Cissé — Source : Conférence de presse (05/11/2021)