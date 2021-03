OM : Le signal d’alarme lancé par Riolo !

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur la défaite de l’Olympique de Marseille à Lille (2-0)

L’Olympique de Marseilles’est incliné face au LOSC (2-0) ce mercredi soir. Les olympiens ont livré une prestation déplorable en étant incapable de se procurer la moindre occasion de but. Sur les ondes de RMC Sport dans l’émission l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestation olympienne et surtout sur la fin de saison qui attend l’OM. Il lance ainsi un signal d’alarme au joueurs pour qu’ils ne lâchent pas et aillent chercher cette cinquième place synonyme de Ligue Europa.

« La saison n’est pas encore terminée pour l’OM. Il y a encore un match à jouer, ce match en retard qui peut te ramener à deux points de la cinquième place. Jusqu’au bout, même sur une jambe et à l’arraché, ils peuvent revenir, et tout le club doit croire en cette cinquième place. Dans ce groupe d’équipe tout me semble possible. Certes ce soir Marseille se fait marcher dessus, mais ils sont quand même à deux minutes d’arracher un nul contre le leader du championnat. L’OM ne peut pas se résigner et doit se battre pour aller chercher cet objectif. Sampaoli doit aller chercher cette 5e place » Daniel Riolo – source : RMC Sport (04/03/2021)