OM : Le spectateur qui a marqué un but face à Nice prend cher !

L’OM s’est imposé 2-1 face à Nice car l’arbitre de la rencontre n’a pas validé le but d’un spectateur entré sur le terrain et qui avait poussé le ballon dans le but vide de Benitez. Le jeune homme de 21 ans a été lourdement condamné !

Lors du match OM vs Nice (2-1), un spectateur a réussi à pénétrer sur la pelouse et même à envoyer le ballon dans la cage niçoise provoquant l’acclamation du public. Dégagé par une des stadiers en grand nombre, il a été présenté à la justice et a été lourdement sanctionné. En effet, selon l’AFP, le supporter de 21 ans a été condamné à trois mois de prison pour s’être rendu sur le terrain (révocation partielle à hauteur de trois mois d’une précédente condamnation à six mois de prison avec sursis prononcée en novembre 2021). De plus, ce dernier a aussi écopé d’une peine de 3 ans d’interdiction de stade. L’avocat de ce jeune Turc souhaite convertir cette condamnation de six mois ferme sous forme de travail d’intérêt général ou de jours-amende auprès d’un juge d’application des peines.

3 mois de prison et 3 ans d’interdiction de stade

Thierry B Audibert s’est félicité de cette lourde sanction : « « Le prévenu a confié qu’il n’était jamais allé au stade avant cet incroyable coup d’éclat ». Il est bien là le problème ! Aucun respect pour le stade, ni le football, ni le club, ni les joueurs. Je veux imposer ma gueule à tout le monde et je vous emmerde. 6 mois, très bien !! »