OM : « Le Stade Bernard Tapie? C’est non, le Vélodrome doit garder son identité… »

Alors que Bernard Tapie est décédé ce dimanche à la suite de son cancer, les South Winners ont affiché un message en haut du parvis Jean-Bouin « Stade Bernard Tapie Vélodrome ». Une idée qui divise chez les supporters marseillais…

Sur notre plateau, Jean-Charles de Bono a donné son avis sur cette idée de renommer le stade en hommage à Bernard Tapie :

Mettre la tribune Jean-Bouin à son nom, ça paraît logique — JCDB

« Bernard Tapie était un grand homme dans tout ce qu’il a pu faire, dans la région marseillais c’est un personnage historique. C’est une personne qui a beaucoup fait pour l’OM. Maintenant, changer le nom du stade Vélodrome, c’est non car il doit garder son identité. Maintenant, de mettre a tribune Jean-Bouin à son nom ça me parait logique, car il était souvent dans celle-ci en train d’encourager, parler à toutes les personnes. Je m’imagine encore quand l’OM marquait, il levait les bras, c’est sa tribune. Je pense qu’il faut conserver le nom du stade, parce que c’est une référence mondiale. » Jean-Charles de Bono— Source: FCM (05/10/21)

Pour le moment la majorité des supporters qui ont répondu à notre sondage, sont contre cette idée à hauteur de de 70 %.

Certains aimeraient que le Stade Vélodrome soit renommé, Stade Bernard Tapie. Bonne idée ? #OM #Tapie — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 5, 2021

C’était un homme magnifique — Aulas

Jean -Michel Aulas a rappelé combien Tapie était important dans sa vie de président de club et a raconté une anecdote sur sa relation avec lui.

« C’est un grand malheur. Il représentait toute une histoire. C’est aussi un personnage qui, au travers du football mais aussi de l’entreprise avait à l’époque apporté des choses innovantes. Il était très engagé comme dans le football mais aussi avec des résultats. N’oublions pas qu’il a réussi à redresser bon nombre d’entreprise. Souvent, on retient les choses qui ont moins bien marché mais là je tiens à dire que l’on avait un personnage non seulement qui a réussi formidablement dans le football mais aussi un personnage qui donnait de l’envie, de l’espoir aux jeunes footballeur mais aussi aux jeunes entrepreneurs. Moi je l’ai vu expliquer à des écoliers, des universitaires, des entrepreneurs en herbe comment on pouvait toujours tirer partie du positif, faire en sorte d’innover, d’entreprendre mais aussi d’être bienveillant. Bernard était un homme qui réussissait bien mais qui avait le regard sur les autres que certains qui réussissent moins bien ne peuvent pas avoir ou n’ont jamais eu. Sans avoir l’air de rien et au travers des relations que nous avions en dehors du football, des relations d’hommes, d’entrepreneurs. Il m’a donné le goût de m’intéresser à un club de football. De donner le meilleur de soi-même pour qu’un club au travers d’une ville soit représentatif. C’est lui, dans les relations que nous avions lors de cette fameuse ambition, qui avait fait en sorte de dire qu’il y avait peut-être quelqu’un qui pouvait apporter sa contribution à Lyon. Il a été innovant là aussi. Je ne le savais peut-être pas moi-même que j’allais devenir un président de club et qui a duré ce qui est plutôt rare dans le monde du football. Il l’a fait avec élégance, avec passion. Il savait aussi séduire, il avait séduit les journalistes pour faire en sorte que cette relation était possible. Il a eu directement le contact avec les gens de la municipalité pour faire en sorte que cette histoire ne soit pas vaine mais qu’elle soit vécue. Je me souviens d’une anecdote à Lyon à l’époque où je souhaitais développer le club de la meilleure des manières. Il y avait un peu de réticences quand j’avais annoncé que nous allions, avec Bernard Tapie, faire une réunion avec des chefs d’entreprises. Quatre heures après, tout le monde était sur les tables à l’acclamer et de dire que c’était un homme magnifique. Et c’était la réalité. » Jean-Michel Aulas – Source : Compte Twitter officiel du club lyonnais (05/10/21)