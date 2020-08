OM : Le stade Vélodrome certifié « Safe & Clean » contre le Covid-19

L’OM vient d’annoncer que le stade Vélodrome a reçu la certification « Safe and Clean », qui atteste de la bonne mise en oeuvre des mesures sanitaires contre le Covid-19.

Dans un communiqué, l’Olympique de Marseille a annoncé la réception de ce label par Apave certification. Il atteste que les mesures d’hygiènes nécessaires contre la propagation du virus sont prises dans l’enceinte du stade. En plus de ça, le club a également annoncé un record de visites du stade dans le cadre de l’OM Tour.

Le stade Orange Vélodrome certifié « Safe and Clean »

Ce label atteste de la bonne mise en œuvre des mesures sanitaires face au risque du Covid-19. Il concerne l’accueil des événements d’entreprises, de l’OM Tour ainsi que les mesures prises pour le personnel du club, dans l’enceinte sportive située sur le boulevard Michelet. APAVE a lancé le label « Safe & Clean » attestant la bonne mise en œuvre des mesures sanitaires face au risque Covid-19 pour accompagner les établissements publics et privés. Ainsi, ceux-ci offriront une garantie de sécurité à leurs clients et leurs personnels amenés à réinvestir progressivement leurs ateliers, leurs magasins ou leurs bureaux et aux citoyens se déplaçant chez leurs commerçants, dans leurs centres de loisir ou leurs restaurants… Avec plus de 22 000 visiteurs cumulés depuis le 1er juillet, OM Tour a enregistré un record de visites, contre 18 000 durant l’été 2019. Olympique de Marseille. Source : communiqué de presse.