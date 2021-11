OM : Le staff de Sampaoli emballé par Gerson !

Alors qu’il a remplacé Jorge Sampaoli en conférence de presse hier, Jorge Desio a évoqué le cas Gerson. Et il n’a pas hésité à vanter les louanges du milieu de terrain brésilien.

Opposé au FC Metz demain à 13h, l’OM pourra se reposer sur un effectif quasi au complet, dont Gerson. En conférence de presse, Jorge Desio n’a pas tari d’éloges son milieu de terrain, technique et polyvalent.

« Je le connaissais déjà quand on était dans le championnat brésilien. C’est un excellent joueur pour nous. Il a les capacités pour jouer à plusieurs postes au milieu. Il peut jouer plus bas dans une double sentinelle ou plus haut plus proche de l’attaquant. C’est un joueur technique, il est international et a fait de bons matchs en sélection. Il peut revenir plus bas au milieu pour la relance, ou plus haut pour faire le lien avec l’attaque. Il attaque bien les espaces aussi et peut être proche de la surface » Jorge Desio – Conférence de presse (05/11/2021)