OM : Le superbe contrôle, passe enchainée de Greenwood…

Dans cette vidéo d’entraînement de l’OM, on peut voir toute la classe et la précision de Mason Greenwood, l’ailier anglais, qui régale avec une action de grande qualité. Sur un ballon lancé dans sa direction, Greenwood réalise un contrôle parfait qui lui permet de se positionner idéalement pour servir Neal Maupay dans le bon tempo.

𝑴𝒂𝒔𝒐𝒏 𝑮𝒓𝒆𝒆𝒏𝒘𝒐𝒐𝒅 𝗳𝗲𝗮𝘁 𝑵𝒆𝒂𝒍 𝑴𝒂𝒖𝒑𝒂𝒚 🤝💙 pic.twitter.com/6A9wTMQy5K — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 18, 2024

A lire : OM : Un joueur transformé par cette trêve internationale?

La passe, précise et bien dosée, permet à Maupay de se retrouver en excellente position pour conclure l’action avec un tir au fond des filets. Cette séquence montre non seulement la technique individuelle de Greenwood, mais aussi sa capacité à être en parfaite harmonie avec ses coéquipiers, notamment avec Maupay, qui profite pleinement de cette remise. Ce genre de mouvement collectif, fluide et bien exécuté, augure bien pour la suite de la saison et laisse entrevoir de belles promesses pour l’OM.