OM : Le magnifique lob marqué par un de nos bons plans mercato uruguayen !

Football Club de Marseille vous propose des « bons plans mercato », des joueurs avec un profil intéressant pour venir renforcer le club olympien. On vous a parlé à plusieurs reprise de l’uruguayen qui monte dans le championnat des Pays Bas : Gastón Pereiro. Ce dernier a marqué un sperbe but ce weekend avec le PSV…

¡URUGUAYO! Gastón Pereiro marcó un golazo en la derrota de PSV 3-1 ante Feyenoord por la Eredivisie. pic.twitter.com/6BFomi9zqV — Gianluca Lorenzut Sosa (@GianlucaLS98) December 15, 2019





Focus sur Gastón Pereiro

Club actuel PSV (Pays Bas) Poste Attaquant / Ailier gauche / droit Taille 1m88 Age 24 ans Valeur estimée 12M€

Qui est-il ?

Gastón Pereiro est un attaquant/ailier uruguayen de 23 ans. Après s’être fait remarqué avec les U20 uruguayen, il a quitté son club de Nacional pour le PSV lors de l’été 2015 pour un montant de 7M€. Après deux saisons à 11 et 10 buts, il a marqué 11 buts et offert 6 passes décisives en 33 matches en 2017/2018. Cette saison, son compteur est déjà à 8 buts et 5 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues. Olivier Gotteland, agent de joueurs français basé à Buenos Aires, observateur avisé du continent sud américain, nous avait déjà conseillé ce jeune attaquant uruguayen la saison dernière : « Il a un profil idéal pour l’OM. C’est un gros potentiel… » Un talent qui se confirme…

pereiro, l’attaquant idéal pour l’OM — Gotteland

« Je n’en démord pas, l’attaquant idéal pour l’OM reste l’uruguayen du PSV : Gastón Pereiro. Même s’il est maintenant souvent positionné comme un 9 et demi. C’est un monstre en pleine progression chaque saison. Après c’est vrai qu’il joue plus dans un rôle de milieu ou d’ailier… » Olivier Gotteland – FCM





Pourquoi pereiro serait une bonne idée pour l’om ?

Le club a misé sur le jeune Radonjic (12M€) mais pourrait aussi voir partir un Thauvin en juin prochain. Le club phocéen va devoir miser sur de jeunes talents. Gastón Pereiro n’a que 23 ans et joue en Europe depuis plus de trois ans. Cet international, qui a connu sa première sélection avec l’Uruguay en novembre dernier, peut jouer sur le côté droit comme au poste d’attaquant. Une polyvalence intéressante et un profil pour jouer à droite ou à gauche, voir même se révéler en pointe. De plus, ce dernier sera libre en juin prochain…