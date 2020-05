OM: Le tacle de Germain aux présidents de L1 !

Interrogé par Le Parisien, Valère Germain a regretté le manque de discrétion de certains présidents alors que le Covid 19 a frappé le pays…

L’attaquant marseillais Valère Germain a donné son avis sur les président qui s’expriment tous les jours dans les média:

Chacun est en droit de défendre ses interêts mais…– Germain

A LIRE AUSSI : Vente OM : Confirmation des négociations par un journaliste français d’envergure sur le sujet…

« On a tous conscience de vivre une situation inédite. Dramatique. Des centaines de personnes meurent chaque jour en France. La décision de stopper les compétitions a été actée. Elle a été dure à prendre. Il faut l’accepter. Je ne sais pas si c’était la meilleure, mais sans nul doute la plus égalitaire. Je peux comprendre la frustration des uns et des autres. Chacun est en droit de défendre ses intérêts. Lille, par exemple, avait un point de moins que Rennes. Il lui aurait, peut-être, suffi d’un match supplémentaire pour effacer cet écart. Mais il ne sert à rien de polémiquer. Quand j’entends certains présidents parler tous les jours dans les médias et faire du buzz, c’est un peu dommage. Ça ne renvoie pas une image très positive du football. Je ne citerai pas de nom. Chacun se reconnaîtra » Valère Germain— Source: Le Parisien