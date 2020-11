OM : Le terrible aveu d’impuissance d’André Villas-Boas…

L’OM s’est encore incliné en Ligue des Champions, la quatrième défaite cette saison. Après cette nouvelle désillusion, André Villas-Boas avait du mal à cacher son impuissance dans cette compétition…

Zéro point, zéro but marqué… voici le terrible bilan de l’OM après quatre matchs en Ligue des Champions. Face à un FC Porto moyen, le club olympien vient de perdre 3-0 et 0-2 en offrant la plupart du temps les buts à son adversaire. Après cette défaite, AVB a confié en conférence de presse qu’il n’avait jamais autant préparé des matches que cette double opposition face à son club de cœur. Mais au final rien n’a marché, les joueurs olympiens ont fait illusions quelques minutes et semblent tétanisés et incapables de se révolter…

Je n’ai jamais préparé à ce point deux matches dans ma vie… Mais tout s’est mal passé — Villas-Boas

Bon, on ne peut rien faire sur les treize défaites, elles sont là. On avait déjà touché le fond à Porto, on le touche encore ce soir, mais aujourd’hui, on a tout donné, avec détermination. La première période est équilibrée mais on a beaucoup de malchance, notamment sur le premier but. Les changements ont amélioré les choses. Mais il y a faute sur Amavi avant que le penalty ne soit sifflé. Leo fait une grosse erreur, il n’avait pas besoin de faire faute. À 2-0, c’était fini, même si on a eu quelques occasions avec Dario (Benedetto). La Ligue des Champions, c’est fini pour nous. Je n’ai jamais préparé à ce point deux matches dans ma vie, face à mon équipe de cœur, avec autant d’attention. Mais tout s’est mal passé. (…) Ca peut laisser des traces, ça peut arriver. Pour le moment, pas encore, notre parcours en Championnat reste bon et intact. Mais à chaque fois, c’est plus dur encore. Le pire pour nous, c’est d’entrer dans cette dynamique victoires – défaites. Il faut serrer les dents, dès samedi face à Nantes, pour continuer à rêver à travers le Championnat. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse / L’Equipe (25/11/2020)