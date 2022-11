OM : Le terrible aveu d’un Harit dégouté !

L’OM a laissé filer dans les dernières secondes le match nul face à Tottenham et donc une qualification en Europa League. Interrogé par RMC Sport, Amine Harit incapable de courir pour empêcher le dernier but a avoué qu’il n’était pas au courant de la qualification pour la C3 de l’OM à ce moment là…

C’est un coup au moral… On n’arrive pas à gérer les temps faibles !

« C’est difficile pour nous, c’est un coup au moral. Ce sont de grands matchs, ce sont des détails. Il faut apprendre de ces matchs-là. Il y a eu un manque de communication entre nous sur la fin pour nous dire qu’on était, à ce moment-là, qualifiés pour la Ligue Europa. Ce sont des moments comme ça qui vont nous faire grandir. Mentalement, c’est difficile, surtout quand on fait le match qu’on fait aujourd’hui. Mais on n’arrive pas à gérer les temps faibles. On était sur le terrain, concentrés. On ne savait pas ce qu’il se passait sur le match de Francfort et du Sporting. On ne va pas se tirer les uns sur les autres, c’était un manque de communication flagrant. Ce sont des choses qu’on doit apprendre à gérer. Vous dire que je ne suis pas dégoûté que cette information ne soit pas remontée sur le terrain, ce serait vous mentir. Mais on va l’accepter et relever la tête. » Amine Harit – source : Canal+ Foot (01/11/2022)

