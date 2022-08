OM : Le terrible constat de Walid Acherchour à une semaine de la reprise…

L’Olympique de Marseille s’est incliné hier soir lors de son dernier match de préparation face à l’AC Milan (0-2) au Stade Vélodrome. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Walid Acherchour a dressé un portrait vraiment noir de l’intersaison olympienne

Dans l’émission l’After Foot sur RMC Sport, le journaliste Walid Acherchour a fait un bilan de l’intersaison extrêmement compliquée de l’Olympique de Marseille. De quoi être inquiet à une semaine de la reprise du championnat.

« Je comprends tout à fait la peur des supporters marseillais. On ne peut pas faire pire comme intersaison à l’Olympique de Marseille. Après une qualification en ligue de champions si on m’avait expliqué après la victoire 4-0 contre Strasbourg que l’OM allait subir cette intersaison là je ne l’aurai jamais cru. Tu perds Sampaoli, derrière tu récupère un coach complètement différent en terme de principe de jeu, que tu perd Saliba le meilleur défenseur de la saison dernière, Kamara le pion essentiel du milieu de terrain et Mandanda qui dans le sprint final était titulaire. Tu rajoute à ça une préparation compliquée qui se ponctue par un match devant 65000 spectateurs ou la première mi-temps est grotesque, on n’y comprend rien du tout. Les recrues posent également question sur leur légitimité et leur niveau pour la Ligue des champions. Il y aussi le cas Bamba Dieng qui est assez lunaire, les soucis avec Gerson, Amavi…. Peut être que tout cela va se remettre à l’endroit très rapidement mais tout ça ne force pas à l’optimisme. Ce qu’on voit et ce qu’on ressent en ce moment c’est quand même problématique pour un club comme l’OM » Walid Acherchour – Source RMC Sport (01/08/2022)