OM : Le tirage complet de la qualification pour la Ligue des Champions !

Le tirage au sort a été fait aujourd’hui et l’Olympique de Marseille affrontera le Panathinaïkos ou le SK Dnipro en 3ème tour de qualification en Ligue des champions 2023-2024.

On le sait maintenant, l’OM affrontera le vainqueur du 2ème tour de qualification en Ligue des champions opposant le Panathinaïkos au SK Dnipro au tour suivant, l’avant dernière étape avant de voir les phases de groupe de C1. Le tirage au sort a eu lieu hier à la Maison du football européen à Nyon (Suisse). Les marseillais ne connaitront donc leur adversaire définitif que le 1er aout, une fois la double confrontation du 2ème tour jouée. Ce second tour va donc voir s’affronter 24 équipes en 12 doubles confrontations avec les matchs aller les 25 et 26 juillet et le retour les 1er et 2 août.

Champions path ✅ ℹ️ The official result of the third qualifying round draw… #UCLdraw pic.twitter.com/IbGoylISsI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 24, 2023

League path ✅ ℹ️ The official result of the third qualifying round draw…#UCLdraw pic.twitter.com/Pyk4UkPkro — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 24, 2023

Lors de ce second tour, le tableau « Voie des Champions » voit s’affronter uniquement des clubs qui ont remporté leur championnat domestique. Le tableau « Voie de la Ligue » voit lui s’affronter des clubs vice-champions de leur championnat domestique. Le troisième tour se déroule de la même manière, en y ajoutant des entrées en lice de clubs champions dans leur pays en « Voie des Champions » et des clubs dauphins et même troisièmes, comme Marseille en L1 et Braga en Liga Portugal, en « Voie de la Ligue ».

3ème tour de qualification en c1 – matchs aller les 8 et 9 août et matchs retour le 15 août Voie des Champions Qarabağ FK

ou Raków Częstochowa – BATE Borisov ou

Aris Limassol Slovan Bratislava

ou HŠK Zrinjski Mostar – Sheriff Tiraspol ou

Maccabi Haïfa AEK Athènes – Dinamo Zagreb ou

FK Astana Ludogorets Razgrad

ou Olimpija Ljubljana – Galatasaray SK ou

FK Žalgiris Vilnius FC Copenhague

ou Breiðablik Kópavogur – Sparta Prague KÍ Klaksvík

ou BK Häcken – Molde FK ou

HJK Helsinki Voie de la Ligue SC Braga – TSC Bačka Topola Rangers FC – KRC Genk ou

Servette FC SK Dnipro-1

ou Panathinaïkos – Olympique de Marseille PSV Eindhoven – Sturm Graz

Ensuite, la dernière étape sera un ultime barrage avant d’enfin faire partie des groupes de la Ligue des champions. Là, les 6 vainqueurs de la « Voie des Champions » du 3ème tour s’affronteront, auxquels s’ajoutent encore 2 champions nationaux, faisant 4 doubles confrontations. Les 4 vainqueurs de la « Voie de la Ligue » du 3ème tour s’affrontent entre eux.

Ces matchs de barrage se dérouleront les 22 et 23 août (aller) et le 29 (retour) et seront tirés au sort le 7 août, ce qui signifie que l’OM connaitra son adversaires potentiel en barrage avant de jouer ce troisième tour.

Les dates européennes clés pour l’OM

7 août : Tirage au sort des barrages

8-9 août : Troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions contre SK Dnipro-1 ou Panathinaïkos

15 août: Troisième tour préliminaire retour de la Ligue des champions contre SK Dnipro-1 ou Panathinaïkos

22-23 août : Barrage éventuel aller de la Ligue des champions

29-30 août : Barrage éventuel retour de la Ligue des champions

31 août: Tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions