OM : « Le titre ? Oui bien sûr j’y pense »

L’Olympique de Marseille s’impose face à Toulouse (2-3) ce dimanche à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1.

La réaction de Chancel Mbemba au au micro de Prime Video juste après la rencontre :

On savait très bien qu’en venant ici ce serait très difficile, mais on a poussé jusqu’à la fin pour prendre ces trois points qui étaient vraiment très importants pour nous aujourd’hui. On a loupé notre première mi-temps mais il ne fallait pas rater notre deuxième chance en seconde période. Le coach et le capitaine ont parlé à la mi-temps et il fallait que chaque joueur se donne à fond jusqu’à la fin pour prendre ces trois points. C’est dommage que je sois suspendu dimanche prochain face à Paris, mais je crois en tous mes gars, on va mouiller notre maillot ça va pas être un patch facile mais on joue chez nous, on est obligé de se donner à fond car on a cette chance de les recevoir à la maison. Le titre ? Oui bien sûr j’y pense mais on va prendre match par match et on en parlera à la fin ! Chancel Mbemba – Source Prime Video Chancel Mbemba – Source Prime Video

Toulouse 1 1 OM Dallinga 3′ 55′ Mbemba Onaiwu 87′ 59′ Under 79′ Tavares

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre