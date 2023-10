OM : Le tweet énigmatique de Stéphane Tapie (supprimé) !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le fils de Bernard Tapie, Stéphane a semble-t-il claqué la porte de l’ex Twitter devenu X. Ce dernier a en effet peu goûté des commentaires suite à un tweet énigmatique sur l’OM…

Stéphane Tapie a publié un tweet pleins de sous entendus : «Le mal est bien plus profond et attention à ne pas minimiser ce qu’il se passe réellement à l’OM», Suite à un énormément de commentaires dont certains plutôt agressifs il a répondu : «En vrai, ça sert à rien de poster ici. Trop de haineux, de mal élevé, qui sous couvert d’anonymat d’un pseudo vous vous croyez tous permis. Alors je vais pas arrêter de prendre la parole ici et arrêter tout court toute discussion». Le fils de l’ancien président de Marseille a ensuite supprimer ces deux tweets pour poster le lacunaire : « Allez ciao »…

Le mal est bien plus profond à l’OM

Allez ciao 👋 — Stéphane Tapie (@TapieStephane) October 1, 2023

Laurent Tapie a de son côté de nouveaux lancé un appel aux donateurs pour aller au bout de ce projet : « J’ai levé les deux tiers des sommes. J’en suis content, mais il manque un tiers. J’en profite pour faire un appel à tous ceux qui aimaient mon père, et même à ceux qui ne l’aimaient pas mais qui pensent qu’il mérite que quelque chose reste après lui ».

