OM Nice (2-0) De Zerbi s’enflamme pour le Vélodrome !

Pour la première victoire de la saison à domicile les Marseillais ont livré une prestation solide et sérieuse. Une victoire qui satisfait Roberto De Zerbi.

Soir de première au Vélodrome. Les Marseillais se sont imposés pour la première fois à domicile cette saison. Une victoire 2-0 dans le derby du Sud face à Nice. Première titularisation et premier but pour Neal Maupay, premier cleansheet de la saison également pour Rulli. De quoi satisfaire le coach olympien, surtout dans un volcan pareil. « Le Vélodrome ? C’était merveilleux. C’est un honneur d’entraîner dans ce stade. Je suis heureux à Marseille, je ne ressens pas de pression. La seule pression que j’ai, c’est de bien travailler. Je suis content de cette victoire, qui était importante. Mais on peut encore améliorer beaucoup de choses : dans l’utilisation du ballon, pour ressortir à partir de la défense, la vitesse de circulation du ballon par exemple. Les internationaux sont revenus tardivement, on n’a pas pu préparer ce match de façon optimale, mais on va encore s’améliorer. », a déclaré Roberto De Zerbi au micro de Bein Sport.

🎙️Roberto De Zerbi sur @beinsports_FR : « Le Vélodrome ? C’était merveilleux. C’est un honneur d’entraîner dans ce stade. Je suis heureux à Marseille, je ne ressens pas de pression. La seule pression que j’ai, c’est de bien travailler. Je suis content de cette victoire, qui… pic.twitter.com/peScYo8CFD — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) September 14, 2024

A lire aussi : OM Nice (2-0) : Les supporters marseillais en feu envoient un message au PSG