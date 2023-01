OM: Le vélodrome encore une fois plein face à Monaco ?

La dynamique actuelle de l’OM rend heureux le public marseillais. La plupart des rencontres sont à guichet fermé ou presque, cela devrait aussi être le cas face à Monaco samedi prochain…

Selon La Provence, plus de 62 000 spectateurs devraient garnir les tribunes du Vélodrome ce samedi à 21 heures face à Monaco. Les dernières places se sont envolées dans la journée de vendredi…

C’est un stade incroyable

« Je suis d’abord content du résultat. Superbe performance des supporters. C’était génial de jouer dans cette atmosphère, ça te booste. Ok, on a fait quelques erreurs dans la première période puis on a commencé à créer des espaces car il jouait si bas et on a fini par marquer ces trois buts. Je pense que c’est un très bon résultat. C’est un stade incroyable. Tout le monde le sait (soupir d’admiration)… Les équipes qui viennent ici veulent toujours arracher quelque chose contre l’OM. C’est notre maison, on ne doit rien leur laisser. C’est génial de jouer ici. J’ai reçu beaucoup de messages, on dit beaucoup de choses sympas sur moi mais je dois prouver sur le terrain. Travailler dur pour donner le maximum pour l’équipe et les supporters. Je suis très heureux du résultat, après quelques erreurs en première mi-temps on a réussi à créer des espaces et marquer ces trois buts, on est sur la bonne voie. Je me sens bien, Marseille est une belle ville avec la mer, il y a tout pour bien travailler. J’ai ressenti de très belles choses ici. » Ruslan Malinovskyi – Source : Maritima (zone mixte)