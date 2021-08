OM : Le Vélodrome sera bouillant face à l’ASSE !

Après un premier match officiel avec du public face à Bordeaux au stade Vélodrome, l’OM va recevoir l’ASSE le samedi 28 août prochain. A cette occasion, le stade sera encore plus rempli !

Selon La Provence, 60 000 spectateurs sont attendus au Vélodrome pour le match OM vs ASSE. Après 50000 supporters face à Bordeaux, la jauge sera augmenté de 10000.

Le Vélodrome est fantastique — Peres

« Le Vélodrome est fantastique. C’est le meilleur stade dans lequel j’ai joué dans toute ma vie. Le Maracana est magnifique au Brésil, ici c’est magnifique à l’intérieur, à l’extérieur. C’est incroyable. Je veux jouer le plus de matchs ici. » Luan Peres – Source : Conférence de presse (15/08/2021)

Je suis peut-être celui qui a souffert le plus de jouer dans un stade vide — Payet

« Je ne me projette pas aussi loin, je sais que dans ma tête si mon contrat s’arrête en 2024, je ne suis pas sûr d’arrêter à ce moment-là, je profite à fond de ces moments. Je suis peut-être celui qui a souffert le plus de jouer dans un stade vide pendant un an et demi. J’ai la sensation d’avoir perdu un an et demi dans ma carrière. C’est vrai que cela m’a fait prendre conscience de la chance que j’ai d’effectuer ce métier, même si je suis plus proche de la fin que du début ». Dimitri Payet – source : Prime Video (9/08/2021)