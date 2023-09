OM: Le verdict est tombé dans l’affaire Kenzo !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Jugés fin août pour l’agression de la famille de Kenzo, âgé de 8 ans survenue lors du match AC Ajaccio Olympique de Marseille (1-0) en juin dernier, les trois supporters ajacciens d’une vingtaine d’années ont été condamnés à douze mois de prison avec sursis, ainsi qu’à des amendes et des interdictions de stade.

Mis en délibéré le 25 août à l’issue d’une audience mouvementée, le jugement dans « l’affaire Kenzo », un petit garçon âgé de 8 ans et atteint d’un cancer du cerveau est tombé ce matin: le tribunal correctionnel d’Ajaccio a reconnu coupable de l’ensemble des faits les trois supporters ajacciens poursuivis et les a condamnés tous trois à une peine d’emprisonnement de douze mois avec sursis, à une amende de 1 000 euros pour « le meneur », 500 pour les deux autres ainsi qu’une interdiction de stade de trois ans.

Le procureur de la République d’Ajaccio Nicolas Septe avait requis des peines aménageables d’emprisonnement de 12 mois avec sursis à 18 mois, en plus d’amendes allant de 1 000 à 1 500 euros et d’interdictions de stade pour cinq ans.

La partie civile soulagée du verdict

« La reconnaissance par le tribunal de l’ensemble des violences commises sur nos clients était le plus important pour nous », réagit Me Frédéric Pourriere, conseil de la famille. De son côté, au nom de la défense, Me Anna-Maria Sollacaro retient que « sa taille réelle a été redonnée à ce dossier ». « Un délibéré mesuré à la hauteur des faits tels qu’ils se sont réellement déroulés et qui se résument finalement à une extorsion de tee-shirt », ajoute-t-elle.