OM : Le vibrant hommage de Niang à l’égard de Payet !

Opposé hier soir au MHSC en huitièmes de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille s’est imposé à la séance des tirs aux buts et file en quarts. En fin de rencontre, Dimitri Payet et Mamadou Niang ont pu converser tous les deux pour le plaisir des supporters.

Alors que les Olympiens se sont qualifiés in extremis en quart de finale de la Coupe de France en venant à bout de Montpellier, Dimitri Payet et Mamadou Niang ont eu un échange rempli de classe à la fin du match.

« Dimitri sait ce que je pense de lui. Les supporters lui ont rendu hommage avec ce tifo et il le mérite amplement depuis bien longtemps. Ça fait quelques années qu’il est assez performant avec l’Olympique de Marseille, il est efficace, c’est le leader de cette équipe. On le voit encore cette saison avec ses stats, entre les buts marqués et les passes décisives. Tu as du mérite parce que ce n’est pas facile à Marseille, le contexte n’est pas facile ici avec les supporters. Il a toujours pris ses responsabilités sur le terrain et en dehors du terrain. Il tient vraiment bien son rôle de capitaine » Mamadou Niang – Source : Eurosport (29/01/22)