OM: L’éloge de Génésio envers l’équipe de Sampaoli

A un aucun moment le Stade Rennais ne s’est montré inquiétant ce dimanche face à l’OM. La faute à un plan de jeu cohérent des Marseillais mais aussi au manque d’ambition tactique des Bretons. Bruno Génésio n’était pas content de ses joueurs…

Le Stade Rennais a passé son temps à défendre face à l’OM, avec deux lignes de quatre en position défensive. Le plan de jeu de Bruno Génésio a tenté de s’adapter à celui de Jorge Sampaoli, mais a clairement manqué de personnalité. L’entraîneur rennais a pourtant mis en avant le manque d’agressivité de son équipe à la fin du match, en mettant en valeur la qualité de jeu de l’Olympique de Marseille.

C’est difficile de résister– Génésio

« Quand on encaisse un but, en général, c’est qu’il y a des fautes. Evidemment que l’adversaire joue bien, mais ce que je regrette, ce sont ces deux buts sur des fautes grossières et un manque d’agressivité. Offensivement, on ne s’est pas non plus créé assez d’occasions. Ils sont efficaces. A force de vous mettre une grosse pression et d’avoir des vagues qui reviennent tout le temps, c’est difficile de pouvoir résister. J’aurais aimé qu’on soit un peu plus juste dans nos sorties de balle à la récupération du ballon » Bruno Génésio— Source: Conf d’après match (19/09/21)