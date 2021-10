OM – PSG : Nabil Djellit s’enflamme pour Payet et les supporters marseillais, mais dézingue Neymar !

Lorsque le stade Vélodrome résonne de cette manière, il est difficilement comparable avec le reste des enceintes européennes. Et ce dimanche face au PSG, la maison des Marseillais était bouillante, de quoi impressionner Nabil Djellit…

Nabil Djellit a apprécié l’ambiance de stade Vélodrome ce dimanche face au PSG (0-0). Il a aussi mis en avant l’aisance technique de Dimitri Payet, capitaine de l’Olympique de Marseille…

La meilleure ambiance de France — Djellit

« Ultra bouillant… La meilleure ambiance de France… Top 10 easy au niveau européen ! Les tribunes niveau C1. Pas le match… Payet est d’une facilité déconcertante. Neymar inexistant. Le Brésilien devait sortir en premier… » Nabil Djellit— Source: Twitter (24/10/21)

Les joueurs et le coach ont apprécié

Les joueurs marseillais ont apprécié le spectacle en tribune :

« La plupart du temps, ils ont eu le contrôle du match. On a plutôt bien défendu. On a eu quelques occasions. Et à la fin on a eu des occasions, on aurait pu gagner. Mon but annulé ? La VAR a dit qu’il y avait hors-jeu, il faut l’accepter. C’était fou pendant tout le match. J’ai joué dans beaucoup de stade mais ici c’est incroyable. Je suis très heureux de jouer devant ces supporters » Arek Milik— Source: Zone mixte (24/10/21)

« Les supporters de l’OM sont incroyables. C’est le meilleur public de France pour moi. Quand j’ai eu l’occasion de venir ici, sincèrement je suis venu pour le public marseillais. Je connaissais la chaleur du Vélodrome et la fête du football qu’il génère. C’est pour ça que j’ai préféré venir ici. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de presse (24/10/2021)

Quel classico ! Malheureusement la réussite n’a pas été au rendez-vous malgré une ambiance de folie pic.twitter.com/Tzaty1RMjh — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) October 24, 2021