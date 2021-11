OM: L’émotion de Bamba Dieng

Moins décisif ces dernières semaines avec l’OM à cause d’un temps de jeu réduit suite au retour d’Arek Milik, Bamba Dieng est revenu sur son premier but sous les couleurs marseillaises face à Auxerre…

Buteur pour la première fois avec l‘OM face à Auxerre en Coupe de France, Bamba Dieng est revenu sur ce moment riche en émotion :

J’étais ému– Dieng

« Je ne peux pas décrire ça, j’étais trop content. J’étais tellement heureux que j’étais ému… » Bamba Dieng— Source: OM (12/11/21)

À la découverte de 𝗕𝗮𝗺𝗯𝗮 𝗗𝗶𝗲𝗻𝗴 🦁🇸🇳 Passeur décisif hier soir contre le Togo avec les 𝐋𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚 notre attaquant sénégalais se confie sur 𝗢𝗠 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲 : son adaptation à l’OM, son idole @SMane_Officiel, la sélection 🇸🇳 👉 https://t.co/tZXtqfdpkl pic.twitter.com/dKgBLLXzeR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 12, 2021

Dieng a les qualités pour jouer dans l’axe mais aussi sur un côté– Niang

« Les joueurs doivent comprendre que le coach met un sytème en place, mais qu’avec l’animation du jeu tu peux te retrouver écarter sur le côté mais aussi de rentrer dans l’axe. Ça peut même perturber les défenseurs, si tu restes coller à la ligne c’est plus facile pour le défenseur adverse parce qu’il a juste a te cadrer et tu crées pas d’effet de surprise. Mais quand t’as le ballon, que tu rentres à l’intérieur, que tu fais des appels de tous les côtés, le défenseur ne sais plus comment défendre par la suite. Bamba a les qualités de jouer dans l’axe à la place de Milik mais aussi sur les côtés, parce qu’il va très vite. » Mamadou Niang— Source: FCM (11/11/21)

Il a du pep’s– Drogba

« C’est un peu tôt, peut-être. Mais c’était peut-être un peu tôt aussi quand on me comparait à Jean-Pierre Papin à l’époque. Il faut bien commencer un jour, et si lui commence à cet âge-là aujourd’hui, pourquoi pas. En tout cas, je lui souhaite le meilleur. Ça va vite, très vite. Quand je vois ses performances, je me dis qu’il a du peps, il est adroit devant le but. Il est dans une équipe avec une bonne dynamique, donc pourquoi pas. C’est tout ce que je lui souhaite. » Didier Drogba— Source: So Foot (11/10/21)

C’est un Didier Drogba– Diouf

A LIRE AUSSI : Payet, attaque, rotation, Milik… La réaction à chaud de Jorge Sampaoli après OM – Rennes (2-0)

« Je l’ai connu avec l’équipe nationale des jeunes, détaille l’ancien buteur de Liverpool, Lens et Rennes. C’est un attaquant, un Didier Drogba. Tout ce qu’il sait faire, c’est marquer des buts. C’est un jeune qui a de l’avenir. L’équipe du Sénégal, aussi, a peut-être trouvé son grand attaquant. Tout ce que j’ai à dire, c’est qu’il garde la tête sur les épaules, qu’il continue à travailler. Sur trois occasions, il peut t’en mettre deux. C’est un attaquant qui finit dans la surface. » El-Hadji Diouf– Source: Canal Plus Afrique (20/09/21)