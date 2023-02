OM : L’émouvant message d’Under pour les victimes du séisme en Turquie

La victoire 2-0, le 11 février dernier ne redonne pas le sourire à Cengiz Under. Les pensées de l’ailier turc sont en permanence tournées vers son pays. Où le 6 février un séisme de magnitude 7,8 a fait, à date, près de 35 000 morts en Turquie et en Syrie.

Après la victoire de l’OM a Clermont, Cengiz Under s’est exprimé en zone mixte. Il a évoqué le terrible séisme qui a touché la Turquie.

Je suis très triste pour la Turquie

»Je suis malheureux pour ce qu’il se passe dans mon pays. Je suis très triste pour la Turquie. C’est très difficile car beaucoup de gens sont morts. Je voudrais faire quelque chose. Mais que puis je faire ? Je peux juste dire que je suis triste après autant de décès. Ce n’est pas facile pour moi, je pense tout le temps à ces gens et je dois être fort. Pendant le match je pense à mon peuple, cela me rends plus fort, mais aussi très triste. Je le ressens comme ça. » Cengiz Under – Source : Zone mixte / Maritima (11/02/2023)

#CF63OM Beaucoup d’émotion dans les propos de @cengizunder très touché par la situation que vit actuellement la Turquie après le séisme de la semaine passée « je pense tout le temps à mon peuple » ⤵️@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias @YusufKenan_ https://t.co/Gc71apmMXP — Karim Attab (@karimattab1) February 12, 2023

L’OM va jouer son prochain match à Toulouse ce dimanche.