OM : L’énorme boulette de la chaîne L’Equipe concernant Bernard Tapie !

Actuellement dans un état de santé très inquiétant, Bernard Tapie continue sa lutte contre son cancer de l’œsophage. Ce vendredi, la chaîne L’Equipe a affiché un bandeau annonçant le décès de l’ancien président de l’OM… Ce qui a fortement agacé les supporters marseillais !

Depuis près de 3 ans, Bernard Tapie est dans un état de santé très inquiétant. L’ancien président de l’Olympique de Marseille lutte contre un cancer de l’oesophage et serait actuellement dans un état « végétatif » et « ne serait plus capable de mener une activité qui soit à la hauteur de ce qu’il sait faire” (source : Soir Mag)

Ce vendredi, la Chaîne L’Equipe a fait une énorme boulette à ce sujet en affichant un bandeau par erreur où il est écrit : Décès de B.Tapie (1943-2020), ex-président de l’OM.

Et @lequipe qui annonce par erreur.. le décès de Bernard Tapie 😱 😤 pic.twitter.com/OkSVOkXA9H — Aymeric Bonnery (@AymericBonnery) August 28, 2020

LA CHAÎNE L’EQUIPE PRESENTE SES EXCUSES

Sur les réseaux sociaux, les supporters marseillais et suiveurs du football ont montré leur mécontentement… Face à cette déferlante, la chaîne de télévision a publié un message sur son compte twitter.

« La chaine L’Équipe tient à présenter ses excuses à Bernard Tapie et ses proches, ainsi qu’à ses téléspectateurs, pour la diffusion, par erreur, d’une fausse information. La chaine L’Équipe soutient plus que jamais Bernard Tapie dans sa lutte contre la maladie. »

