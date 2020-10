OM : L’énorme coup de gueule contre la Ligue dans l’affaire Neymar/Alvaro

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille consacré au tirage au sort de Ligue des Champions, au match Lyon – OM de dimanche soir mais aussi à la décision de la Ligue. Notre journaliste Mourad Aerts était très remonté contre la commission de discipline…

La commission de discipline de la Ligue a décidé de ne pas suspendre Neymar ni Alvaro dans l’affaire des propos racistes. Notre journaliste Mourad Aerts a donné son sentiment sur cette décision dans l’émission Débat Foot Marseille jeudi soir :

« Tout ça est ridicule, pitoyable. on joue avec es causes, des choses dangereuses. (…) J’aurais aimé avoir un jugement clair, on parle de racisme, soit on dit il n’y absolument aucun racisme et dans ce cas la personne qui a fait ces accusations doit payer. Car il y aura toujours un doute sur Alvaro. je veux une vraie résolution. (…) Là y’a rien, Neymar aurait été insulté de signe ? Et finalement ça va on passe à la suite. Si il s’est fait vraiment traité c’est normal d’être révolté ! Cette affaire est désastreuse du début à la fin… »

Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (footballclubdemarseilel.fr)

L’INTÉGRALITÉ DE L’ÉMISSION DÉBAT FOOT MARSEILLE

Au programme : Le tirage au sort de la Ligue des champions, le Scandale Neymar, et le match Lyon – OM