OM: L’énorme fierté de Valentin Rongier

Depuis la mise à l’écart de Payet par Tudor, c’est Rongier qui a récupéré le brassard de capitaine lorsqu’il est titulaire. Une fierté pour l’ancien milieu de terrain du FC Nantes…

Grâce à un sérieux et une application sans faille, Valentin Rongier s’est imposé à l’OM. Il est même devenu le capitaine de l’équipe, une immense fierté pour le joueur :

« Le coach m’a donné ce brassard quand Dim’ ne joue pas. Par mon attitude en fait, ce n’est pas parce que je parle plus qu’avant. C’est une énorme fierté. Quand on regarde la liste de ceux qui l’ont porté, il y a quand même de très, très beaux noms. » Valentin Rongier— Source: Objectif Match

Je me sens super bien et je ne me vois pas ailleurs — Rongier

« Je me sens bien à l’OM, je suis venu ici pour jouer des matchs à haute pression, je prends énormément de plaisir. On ne sait pas de quoi l’avenir est fait, mais aujourd’hui je me sens super bien et je ne me vois pas ailleurs. Si je devais résumer, je ne triche jamais. J’ai compris une chose quand je suis arrivé, c’est que les supporters peuvent être un peu cléments quand tu rates, tant que tu donnes tout pour le maillot. C’est ça le début de cette belle relation. Mais ils m’aiment comme ils aiment toute l’équipe actuellement, parce que la dynamique est positive. Cela me touche beaucoup ». Valentin Rongier – source : Conférence de presse (12/05/2022)

#Rongier : « Je me sens très bien à l’OM. Je l’ai toujours dit. Je suis venu ici pour jouer des matchs à haute pression, découvrir des ambiances comme ça. On ne sait pas de quoi l’avenir est fait mais je me sens bien ici et je ne me vois pas ailleurs » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 12, 2022