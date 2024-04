OM: l’énorme joie d’Aubameyang après la qualification !

Vainqueur de la séance de tirs au but face au Benfica Lisbonne (1-0, 4-2 t.a.b.) ce jeudi, l’Olympique de Marseille affrontera l’Atalanta Bergame en demi-finales de la Ligue Europa. Au micro de RMC Sport, Pierre-Emerick Aubameyang a exprimé sa joie après la grosse prestation de son équipe.

Relativement discret en première période, Pierre-Emerick Aubameyang a adressé un centre parfait pour Faris Moumbagna à la 79e minute. Une réalisation ô combien importante pour l’OM, qui s’est qualifié, au bout de la séance de tirs au but, pour le dernier carré de la C3. Au micro de RMC Sport, l’attaquant gabonais avait du mal à cacher sa joie.

« Tout le monde s’est battu, a donné tout ce qu’il avait… Je pense que c’est mérité »

« C’est un scénario de dingue… Franchement il n’y a que de la joie parce qu’aujourd’hui avec les efforts qu’on a faits, je pense que c’est mérité, a affirmé Aubameyang. Tout le monde s’est battu, a donné tout ce qu’il avait. On a vu que même Jordan (Veretout) n’en pouvait plus, dès qu’il bougeait il avait une crampe et il est quand même resté sur le terrain et a tout donné. C’est à l’image de l’équipe ce soir. Depuis le match aller, quand on a vu la deuxième période qu’on a fait là-bas, on a senti qu’on pouvait le faire ici. On savait qu’il fallait être patient, parce que ce n’était pas simple. Au final, sur la fin de match en étant patient, on a réussi à trouver le déclic et marquer ce but qui nous fait énormément de bien. Les minots sont super bien rentrés, avec une détermination, le public qui les pousse… On a communié, c’était incroyable. On sait que la saison n’a pas été simple jusque-là mais il y a cette coupe d’Europe qui est là et elle l’est depuis le début donc on va tout faire pour aller au bout« , a-t-il ajouté.

