OM – Lens (0-1) : Mandanda tape du poing sur la table après ce match lamentable…

Après le match face à Lens, Steve Mandanda s’est exprimé au micro de Téléfoot. Le capitaine de l’OM n’a pas caché son mécontentement.

Il y a un souci au sein du groupe — MANDANDA

« On a énormément crié, il y a eu pas mal de choses de dites dans les vestiaires, mais pas une grosse réaction. Il y a, je pense, beaucoup de choses à changer au sein du club. Notamment l’état d’esprit. Quand on est joueur de l’OM, on doit être capable d’avoir du caractère, d’assumer, de montrer autre chose que ce qu’on a montré lors des deux derniers matches. Aujourd’hui on n’y arrive pas. Il y a un souci au sein du groupe. On ne dégage plus la force collective qui nous a permis de faire une belle saison l’an dernier, et on le paye cash. Maintenant, il faut une grande remise en question individuelle et collective. Il faut maintenant assumer tout ce qui va se passer. Le but de Lens ? C’est un problème de communication. Ça parle pas assez, on n’a pas assez de caractère. Derrière on est en difficulté. On est souvent en réaction, c’est ce qui nous fait défaut. Il n’y a pas de lassitude psychologique. On sait que c’est compliqué, que c’est dur. Il y a l’enchaînement des matches et la crise sanitaire, mais c’est le cas pour tout le monde. On ne peut pas se cacher derrière ça. À nous d’assumer. Il faut être forts mentalement. On va passer par une période difficile, on va voir qui sera là. On a eu une longue discussion avec le coach et aujourd’hui, on est à fond avec lui. On sait qu’il sera là jusqu’au bout » Steve Mandanda – Source : Téléfoot (20/01/21)