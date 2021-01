OM – Lens : Benedetto et retournement de situation… ça peut rapporter gros !

Comme chaque semaine, l’équipe DFM vous propose, avec notre partenaire Unibet, quelques paris sur les matchs de l’OM. Au sommaire, retrouvez le pari sécure et le pari fou pour ce match OM vs Nîmes de nos journalistes Benjamin Courmes et Nicolas Filhol !

Le pari sécure de Benjamin est : but pour les deux équipes pour une cote de 1,77, Nico propose l’OM gagne la première mi-temps : une cote de 2,34…

Le pari Fou de Benjamin est axé sur les buteurs et un en particulier : Dario Benedetto avec 2 buts ou + pour une cote de 9,75. Nico joue Lens en tête à la mi-temps et victoire de l’OM pour une cote à 25.

Avertissement plus de 18 ans :

Les jeux d’argent sont interdits aux mineurs.

Site d’aide aux joueurs en détresse

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance, isolement… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

Joueurs Info Service

Adictel

