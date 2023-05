OM : « Lens doit faire attention ! »

Cela va être le choc de cette 34e journée de Ligue 1 ce weekend. Ce samedi, l’OM se déplace à Lens pour un match capital entre le 2e et le 3e ! Avant cette rencontre, l’incertitude régne pour savoir qui sortira vainqueur de cette opposition !

Interrogé par la Provence mercredi, Daniel Xuereb, qui a joué dans les deux clubs, a donné son avis sur cette petite finale. Le directeur adjoint du service des sports de la commune de Pertuis, dans le Vaucluse et président de l’OM star club, estime que les deux équipes ont des arguments à faire valoir.

Daniel Xuereb rappelle d’abord que l’OM est souvent bien plus performant à l’extérieur : « L’OM pêche souvent dans la dernière passe à domicile, c’est moins le cas à l’extérieur. Les Marseillais prennent beaucoup de risques à la maison, moins en déplacement, et c’est à leur avantage, les espaces laissés par les adversaires devant leur public leur permettent d’être plus efficaces et dangereux. »

Lens, défensivement, ils sont ultrasolides à Bollaert

L’ancien attaquant reste pour autant très méfiant car Lens l’a vraiment impressionné, il estime que le premier quart d’heure sera décisif : « En ce qui concerne Lens, défensivement, ils sont ultrasolides à Bollaert. Ils exercent un énorme pressing dès l’entame, profitent d’un fantastique Fofana, ont des offensifs virevoltants et un buteur en feu, Loïs Openda. Vous avez vu le match contre Monaco, 3-0 avec 63 % de possession et 21 tirs. Ils les ont complètement asphyxiés et je les imagine tenter une nouvelle fois d’enflammer le match face à l’OM dans le premier quart d’heure. » Avant de conclure, « mais Lens doit faire attention, l’OM a fait son meilleur match l’année dernière à Lens. »