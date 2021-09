OM – Lens : Haise a réussi son coup et l’explique !

Lens a réussi un gros coup et une grosse performance en s’imposant 2-3 face à l’OM. Le coach Franck Haise a expliqué sa volonté après cette rencontre au micro de Prime vidéo.

On avait modifié nos animations surtout défensive à la marge — Haise

« C’est une grosse performance que nous avons et qu’ils ont réalisé, on avait les intentions de jouer avec personnalité, tenir le ballon, faire mal sur les transitions et bien défendre. On avait modifié nos animations surtout défensive à la marge. Je crois qu’il y avait de la frustration du match de mercredi, les attaquants marseillais ont bien joué les coups, on n’a pas été assez intelligent. On travaille depuis plusieurs mois pour contrer et poser des problèmes, on a modifié des petites choses, chacun connait son rôle mais il y a aussi de la prise d’initiative. J’ai des joueurs intelligent avec un mental d’acier. Gagner au Vélodrome ce n’est pas rien, on l’a fait face à une équipe qui était seconde et dans un stade plein, la performance et d’autant plus belle… » Franck Haise – source : Prime Vidéo (26/09/2021)