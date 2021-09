OM – Lens : La confidence de Franck Haise sur le Vélodrome et son plan pour venir à bout des marseillais…

Interrogé en conférence de presse sur le déplacement de son équipe au Stade Vélodrome demain, le coach de Lens Franck Haise a reconnu que l’ambiance dans l’enceinte était remarquable. Et a dévoilé quelques indications sur les éléments nécessaires pour vaincre l’OM…

« Le Vélodrome ? C’est le football qu’on aime ! » – Franck Haise

« C’est une formation qui propose beaucoup de choses sur l’animation offensive, et difficiles à gérer, car elles sont multiples. C’est un sacré challenge. Beaucoup d’équipes se sont cassées les dents sur elle. Samedi, il y aura de la vidéo pour préparer ça, mais c’est une très belle équipe de Marseille. Les Marseillais aussi ont la chance d’avoir un public fort. C’est une chance pour eux, mais c’est une chance pour le football avant tout d’avoir beaucoup de gens fervents derrière leur équipe. Tant qu’il n’y a pas de débordements, c’est parfait. Pour avoir déjà joué ou été dans un staff au Vélodrome un jour où il y avait de la ferveur, c’est le football qu’on aime, avec du public, de la vie, des réactions, et c’est mieux comme ça, même si le Vélodrome sera pour Marseille. L’état physique de mes joueurs ? A moi de bien regarder les matches et de faire les choix pour avoir beaucoup d’énergie contre Marseille, car on en aura besoin. Mais il faudra aussi de l’intelligence et de la personnalité pour leur poser des problèmes » Franck Haise – source : Conférence de presse (24/09/2021)