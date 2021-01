OM – Lens : Le groupe marseillais (4 absents notables et deux retours)

L’OM va affronter Lens ce mercredi à l’occasion du match en retard de la 9e journée de Ligue 1. André Villas-Boas doit faire sans Boubacar Kamara (cuisse) ni Jordan Amavi toujours blessés. Alvaro est suspendu et Lirola non qualifié pour ce match. Voici le groupe convoqué pour cette rencontre.

L’Olympique de Marseille reçoit Lens ce mercredi à l’occasion du match en retard de la 9e journée de Ligue 1. Kamara (cuisse) et Amavi (mollet) sont forfaits, Alvaro (suspendu) et Lirola (non qualifié) sont aussi absents. Mandanda et Luis Henrique font par contre leur retour. Les jeunes Perrin et Souaré sont aussi présents.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Balerdi, Caleta-Car, Perrin

Milieux :

Rongier, Cuisance, Sanson, Khaoui, Gueye, Souaré

Attaquants :

Payet, Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Radonjic, Luis Henrique