OM, Lens, PSG… Haise calme le jeu !

Dauphin du PSG avec six points de retard, Lens commence à devenir un candidat au titre. Même si l’entraîneur du RCL refuse, pour l’instant, cette étiquette de potentiel champion.

Lens est actuellement deuxième de Ligue 1, à égalité de points avec l’OM, mais devant à la différence de buts. Les sangs et ors n’ont plus perdu en Ligue 1 depuis le 12 février, 1-2 contre Lyon, à l’extérieur. Si Lens vise initialement une place en coupe d’Europe pour la saison prochaine, le club est bien en position de se battre pour la qualification directe en ligue des champions. Et avec six points de retard sur le PSG et une confrontation directe, au Parc des Princes, le 15 avril, le RCL peut se battre pour le titre. Cependant le coach Lensois Franck Haise, a voulu calmer le jeu en conférence de presse, en affirmant que le titre n’est pas un objectif.

On ne tire aucun plan sur la comète

« Il y a un mois et demi, après la défaite à Lyon (1-2), les commentateurs et ceux qui parlent de football ont dit qu’on avait définitivement perdu notre élan, que c’était terminé, qu’on ne ferait certainement pas de coupe d’Europe… Et aujourd’hui vous me parlez de titre six matchs après parce qu’on a fait quatre victoires et deux nuls. Je sais que c’est le rôle des uns et des autres. Il n’y a aucun problème. Je laisse chacun commenter. Ce qui m’intéresse c’est le match de Strasbourg. On ne va tirer aucun plan sur la comète… » Franck Haise – Source BFM TV/RMC (5/04/2023)

On peut avoir un bon résultat et de belles perspectives

« On sait que si on a la chance de gagner vendredi, on va faire une belle opération quoi qu’il arrive. Si on met les bons ingrédients et qu’on ne pense pas trop à ce qui peut se passer après, on peut avoir un bon résultat et de belles perspectives » Adrien Thomasson – Source BFM TV/RMC (5/04/2023)